Ligin 19. haftasında Atiker Konyaspor’u 5-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ta yıldız golcü Cenk Tosun karşılaşmanın ardından hat-trick yaptığı müsabakayı değerlendirdi.

"Çok mutluyum" diyerek sözlerine başlayan Cenk Tosun, "3 gol attım ve 5-1 kazandık. Benim için özel bir gün. Eşimin doğum günü ve ona armağan ediyorum golümü. ’Gol atmadan eve gelme’ dedi. Onu mutlu ettiğimi düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk 20 dakika boğduk rakibi. Atak üstüne atak yaptık, dönen topları da aldık. 2-0’dan sonra tempoyu düşürdük, ikinci yarı tempoyu yükseltince golleri bulduk. Darısı bir daha ki maçlara" açıklamalarında bulundu.

"ÜÇÜNCÜ YILDIZI ÇOK İSTİYORUZ"

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, "Bizde her zaman aile havası vardır. Geçen sene de öyleydi bu sene de böyle. Şampiyonluktan konuşmak için çok erken ama Beşiktaş her zaman en üst sıralardadır. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Üçüncü yıldızı çok istiyoruz. Kendime hedef koymadım. Atabildiğim kadar atmaya çalışacağım. Takıma ne kadar faydalı olursam olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Demba Ba’nın çok iyi bir golcü olduğunu ifade eden Cenk, "Ondan çok şey öğrendim. Ağır bir sakatlık geçirdi. En yakın zamanda form tutar ve idmanlara başlar ve takıma faydalı olur" dedi.

Doğan Gündoğdu