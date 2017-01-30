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Cenk Tosun’dan hat-trick

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Atiker Konyaspor maçında hat-trick yaparak yıldızlaştı

Cenk Tosundan hat-trick
Beşiktaş Konyaspor maçından özel kareler - Foto Galeri

30 Ocak 2017 22:09
Beşiktaş Konyaspor maçı foto özet - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede olan Cenk Tosun, Atiker Konyaspor’u da boş geçmedi. Ligin ilk yarısında rakip ağlara 10 gol atan yıldız futbolcu, ikinci yarıda forma giydiği 3 maçta da ağları havalandırdı. Süper Lig’in 2. yarısının ilk maçında Beşiktaş’ın Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçta takımının 2. golüne imza atan Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de gol perdesini açan isim olmuştu. Siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Cenk Tosun, Atiker Konyaspor mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.

15 GOLE ULAŞTI

Atiker Konyaspor ile oynanan mücadelenin 50. dakikasında Babel’in pasında fileleri sarsan Cenk Tosun, bu golden 6 dakika sonra Quaresma’nın ortasını iyi değerlendirdi ve farkı 4’e çıkaran golü attı. Mücadelenin 83. dakikasında, kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cenk, karşılaşmadaki 3. golüne imza attı. Atiker Konyaspor önünde 3 kez fileleri sarsan yıldız oyuncu, Süper Lig’deki gol sayısını da 15’e çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Etiketler: Atiker Konyaspor maçı, beşiktaş, cenk tosun, hat-trick


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