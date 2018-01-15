Cenk Tosun'un yanına Walcott geliyor

Premier Lig'de Everton formasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun, süre aldığı 62 dakikalık bölümde performansıyla gelecek için umut vermişti. Ancak milli golcü 4-0 yenildikleri Tottenham maçında takım arkadaşlarından yeterince top alamadığı için pozisyona girmekte zorlanmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, hücumda yalnız kalan Cenk Tosun'u beslemek için Everton'un kolları sıvadığını ve Arsenal'in yıldız oyuncusu Theo Walcott'u transfer etmek istediğini yazdı.

Sam Allardyce transferi doğruladı

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Arsenal'in süratıyla ün yapmış yıldızı Walcott ile sözleşme imzalamak istediklerini açıklayıp, transferi doğruladı.

İngiliz basını, Cenk Tosun'un ilk maçında Everton'ın hücum hattına mücadele ve hareketlilik getirdiğini, umut verici bir oyun sergilediği görüşünde birleşmişti.

Tuncay Hoş - Skorer