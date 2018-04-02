Cennetin Gözyaşları 27. bölüm fragman izle| Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı

Pazar akşamları ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Cennetin Gözyaşları yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesti. 26. bölümü soluksuz izleyen seyirciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Cennetin Gözyaşları 27. bölümde neler olacak? Cennetin Gözyaşları 27. yeni bölüm fragman izle...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cennetin Gözyaşları 26. Bölüm fragmanında; Arzu adım adım takip ettiği Cennet’in izini sonunda buluyor. Polis ekiplerine de haber veren Arzu sayesinde Cennet kaçırıldığı yerden sağ salim kurtarılıyor. Arzu bir yandan kızı Melisa diğer yandan hala kızı olduğunu söyleyemediği Cennet’i sararak eve getiriyor. Fakat Cennet kaçırıldığında yaşadıklarının psikolojisini atlatamıyor. Bu yüzden bir hastaneye kaldırılan Cennet gözetim altına alınıyor.

Cennet’in bulunduğu haberi Selim ve Kaya’ya da veriliyor. Selim hemen soluğu hastanede alıyor. Sevdiği kadının kaçırılmasından beri Selim de yaşam savaşı verdiği için birbirilerinin acısını paylaşıyorlar. Kaya ise kızını kaçıran kişileri bulup kendisinin cezalandıracağını söylüyor. Fakat beklenmedik bir durumu meydana geliyor. Arzu bir durumdan dolayı tutuklanıyor. Emniyette sorguya alınan Arzu daha sonra ise mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemede her ne kadar Cennet gördüklerini anlatsa da Arzu tutuklanıyor. Arzu’nun tutuklanması ve ceza evine gönderilmesi herkesin üzerine şok etkisi bırakıyor. Fakat Kaya uzun süre hapiste Arzu’nun kalması durumunda gerçekleri Cennet’e açıklamasından korkuyor. Bu yüzden buna engel olacağını söylüyor. Melisa ise annesinin hapse girmesinden dolayı o kadar üzülüyor ki , hırsını Cennet’ten alıyor. Arzu için ‘’ o sadece benim annem ‘’ diyerek Cennet ile annesini daha fazla paylaşmayacağını belirtiyor.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

CENNET'İN GÖZYAŞLARI OYUNCULARI

Esra Ronabar-Arzu Soyer

Arzu son derece cazibeli, hırslı, oldukça akıllı ve sezgileri kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı acı travma, hayata ve kendine duyduğu öfke, bastırmaya çalıştığı duyguları ve unutmaya çalıştığı geçmişi, Arzu'nun hayatta tam anlamıyla mutlu olmasına hep engel olmuştur. Bu yüzden gerçek anlamıyla mutlu olmayı beceremediği için hep doyumsuzdur. Daha başarılı, daha çok güç, daha çok takdir edilmek, içindeki boşluğu doldurmak adına hep daha fazlasını ister hale gelmiştir.

Almila Ada-Cennet Yılmaz

Üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, çok zeki bir kızdır Cennet. Üstelik çok da güzeldir. Genelde canlı, enerjik, neşeli görünür.

Berk Atan-Selim Arısoy

Genç yaşta iş alanında önemli başarılara imza atmış yakışıklı bir adamdır. Çalışkan karizmatik, duygusal, güvenilir, dürüst ve ahlaklı biridir. Sakin bir yapısı vardır. Giyim kuşamına özen gösterir.

Hazım Körmükçü-Mahir Soyer

Soyer ailesinin ilk oğludur. Sema'nın ilk göz nuru ve Rıza'nın kurduğu imparatorluğunda baş veliahtıdır. Duygusal bir adamdır. Özgür bir ruha sahiptir.

Yusuf Akgün-Orhan Soyer

Soyer ailesinin, uçarı, ilk bakışta sorumsuz gibi görünen ama pratik çözümlerle iş bitiren enerjik ve yakışıklı oğludur. Giyimine, dış görümüne son derece önem verir. Lükse ve spor arabalara düşkündür. Kadınlarla arası çok iyidir. Kalıcı ilişkilerin peşinde değildir.

Zehra Yılmaz-Melisa Soyer

Melisa, Soyer ailesinin biricik güzel kızı, gözbebeğidir. Anne babası tarafından son derece şımartılarak büyütülmüştür. Mahir'in kızına düşkünlüğü her kız babası gibidir ama Arzu'nun Melisa'ya düşkünlüğü başkadır. Dışa dönük, arkadaş canlısı, gezmeyi, eğlenmeyi, hayatı seven bir kızdır. Kıskanç ve bencildir.

Güler Ökten

TRT’nin klasikleri arasında sayılan dizisi Bizimkilerin Kızıl lakaplı doktor Türkan’ı Güler Ökten 14 Kasım 1941 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyan Güler Ökten’in sayısız film ve dizi tecrübesi vardır. Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle akıllardan çıkmayan Güler Ökten, 1964 yılında yönetmen Zeki Ökten ile evlenmiş olup, eşinin 19 Aralık 2009 tarihinde ölümüne kadar evli kaldı.