Centilmenler prostat kanseri farkındalığı için yol aldı

Prostat kanseri farkındalığı için tüm dünyada düzenlenen 'The Distinguished Gentleman's Ride' etkinliği bu yıl İstanbul'da Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla Kalamış Marina'da gerçekleşti. Yalnızca klasik ve klasik görünümlü motosikletlerin katıldığı sürüşte motosiklet kullanıcıları, mavi kravatları ile prostat kanserine dikkat çekti. Yaklaşık 200 motosikletin katıldığı etkinliğe 'Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!' sloganı öne çıktı. Etkinliğe ünlü oyuncular Yosi Mizrahi, Ege Aydan, Uğur Yıldıran, Mustafa Yıldıran, Yalçın Hafızoğlu ve Onur Ayçelik de motosikletleriyle sürüşe katılarak destek verdi.

' 'Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden''

Etkinlikte konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyelerinden Prof. Dr. Özlem Er, ''Prostat kanseri önemli bir sağlık sorunu. Burada erkekler hastalıklarına sahip çıktı diyebiliriz. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü. İlerleyen yaş ile birlikte sıklığı artıyor. Genç yaşlardan itibaren bu farkındalığı edinmek ve bilgili olmak çok önemli. Eğer babasında, amcasında ya da dedesinde prostat kanseri varsa o kişileri daha erken taramak gerekiyor. Aile öykünüzü biliyorsunuz, kanseriniz yok ama yaşınız ilerliyor. Bu durumda sağlık kontrollerinden geçmeyi, doktor muayenesi olmayı ve idrar ile ilgili yakınmalarınız varsa mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz. Prostat kanseri kanserler içinde tedavi başarısı en yüksek kanser türlerinden biri. Özellikle erken evrelerde saptadığımız zaman yüzde 100'e yaklaşan bir tedavi başarısı var.Günümüzde, ileri evre prostat kanserini yeni tedavi seçenekleri sayesinde, kemoterapi olmaksızın da tedavi edilebiliyoruz'' dedi.

''Prostat kanseri Türkiye'de ve dünyada erkelerde en sık rastlanan 2'nci kanser türü''

Etkinliğe destek veren Astellas İlaç Türkiye'nin Pazarlama Direktörü Ayçin Oğuz şöyle konuştu:

''Prostat kanseri tedavisinde çalışan ve alanında öncü bir firma olarak Centilmenler Sürüşüne destek vermekte kendimizi sorumlu hissettik. Prostat kanseri alanında da erkeklerde bu farkındalığı oluşturma rolümüzün olmasını görev bildik. Sürüş dünyada çeşitli ülkelerde eş zamanlı düzenleniyor vesponsorlarla gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bu seneki sponsoru biz olduk. 'Tak Bir Mavi Kravat Prostat Kanserine Dikkat' diyoruz. Tüm ailelerin ve erkeklerin bu noktada dikkatini çekip düzenli testlerin yapılmasını ve prostat kanserinin erken teşhisinde rol alması için dikkatlerini çekmek istiyoruz''.

20 yıldır motosiklet kullandığını dile getiren Yosi Mizrahi, organizasyonun önemine dikkat çekerek prostat kanseri için erkeklerin kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi. Etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ege Aydan ise insanların erkeklerin prostat kanseri konusunda daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Adem Gürer - Murat Ergin