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CEO Çapçı: 'Beymen Suadiye ilk yılında başarılı performansı ile öne çıktı'

Beymen Suadiye’nin ilk yılını değerlendiren Beymen CEO'su Elif Çapçı, "Mağazamız ilk yılında başarılı performansı ile öne çıktı. İstanbul'un en değerli ve prestijli yaşam alanları arasında yer alan Bağdat Caddesi’ndeki yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biri oldu" dedi.

CEO Çapçı: Beymen Suadiye ilk yılında başarılı performansı ile öne çıktı

07 Eylül 2018 14:09

Beymen CEO'su Elif Çapçı, Beymen’in 8 Eylül 2017 tarihinde Bağdat Caddesi’nde hizmete sundukları mağazanın ilk yılını değerlendirdi.

CEO Çapçı, "Mağazamız ilk yılında başarılı performansı ile öne çıktı. İstanbul'un en değerli ve prestijli yaşam alanları arasında yer alan Bağdat Caddesi’ndeki yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biri oldu. Mağazamız ile Anadolu yakasında bir rönesansa tanıklık ettik. Vaktiyle, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde yakaladığımız enerjinin bir benzerini Bağdat Caddesi'nde yakaladık. Suadiye’nin ardından pek çok dünya markası yeni mağazaları için Bağdat Caddesi'ni tercih etti" dedi.

"Sepet ortalaması bin 400 TL olarak gerçekleşti"

Turist satışlarında Suudi Arabistan’ın ilk sırada yer aldığını belirten Elif Çapçı, "Müşterilerimiz arasında kadınların oranı yüzde 63, erkeklerin oranı yüzde 37 oldu. Turist satışlarında Suudi Arabistan ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan’ı sırası ile Katar, Amerika, İngiltere, İsveç, Hollanda takip etti. En çok alışveriş Cumartesi günleri 15.00-18.00 saatleri arası yapıldı. Sepet ortalamasının ise bin 400 TL olarak gerçekleştiği satışlarda, ithal kadın markaları yüzde 47 ile ilk sırada yer alırken, kendi markalarımız olan Collection ve Academia en çok tercih edilen markalar arasında yer aldı. Kadınlar en çok sneaker ve elbise alırken, erkekler ise en çok sneaker ve tişört satın aldı" ifadelerini kullandı.  

 

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