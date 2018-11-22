CEO'lar ekonomi, beklentiler ve dijitalleşmeyi konuştu

Türk özel sektörünün öncü isimlerini bir arayan getiren en önemli etkinlikler arasında yer alan CEO Club'ın CEO Ajanda 2019 zirvesi, Castrol Türkiye, Ukrayna, Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın konuşmalarıyla başladı. Zirvede, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan'ın 2019 Teknoloji Ajandası başlığıyla yaptığı konuşmasının ardından, Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel yönetiminde düzenlenen CEO Panel'e, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ve Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan katıldı.

Zirve kapsamında ayrıca, her yıl gerçekleştirilen 'En Büyük Holdingler' araştırmasının sonuçlarına göre 2017 yılındaki performanslarıyla öne çıkan holdingler de ödüllendirildi. Ciroda, kârda ve istihdamda en büyük grupların yanı sıra aynı kategorilerde bir önceki yıla göre en hızlı büyüyenler de dahil olmak üzere toplam altı kategoride verilen ödüller, zirve kapsamında düzenlenen Holdingler 2018 Ödül Töreni'nde sahiplerini buldu.

"Holdingler Türkiye'nin dijitalleşmesinde katalizör konumunda yer alıyor"

Dünyanın, dijitalleşme etrafında yeniden şekillendiğini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Kuşkusuz, holdingler de bünyelerindeki birden fazla alanda faaliyet gösteren şirketlerle Türkiye için bu dönüşümün katalizörü görevini üstleniyor. Biz de Türkiye'deki işletmelerin dijital iş ortağı olarak onlara uçtan uca çözümler sunuyor, ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, yeni dünya koşullarına ayak uydurabilmeleri için dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Vodafone olarak geleceği heyecan verici bulduğumuzu, her fırsatta söylüyoruz. Bu heyecan verici yolculukta, holdinglerle yapacağımız iş birlikleriyle, yarının dünyasına beraber şekil verebilir, şirketleri, çalışanları ve tüm paydaşları için birlikte değer oluşturabiliriz. Holdinglerin bu lokomotif rollerine, teknolojinin gücünü eklemeye ve Türkiye'ye onlarla birlikte yarını kazandırmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Gülçin Coşkan