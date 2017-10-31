Cep harçlıklarıyla köy okulu ana sınıf öğrencilerini sevindirdiler

Öğrencilerin, ‘Biz Kardeşiz’ adını taşıyan sosyal bir projeyle; kardeş okul olarak belirledikleri anaokuluna kendi cep harçlıklarıyla satın aldıkları oyuncakları hediye etmesi velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin; Ayvalık’a bağlı Akçapınar, Bağyüzü ve Çakmak kırsal mahalleleri başta olmak üzere kırsal okullarının ana sınıflarındaki çocuklar için topladıkları yaklaşık 15 koli oyuncağın dağıtıldığı gözlendi.

‘Biz Kardeşiz’ projesiyle ilgili açıklamada bulunan Proje Sorumlusu Öğretmen Yurdaer Altınöz, "Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda projelendirdiğimiz çalışmamızın sonucunda bugün kırsal mahallelerimizde bu oyuncakları dağıttık. Amacımız dayanışma paylaşım değerlerimiz konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmekti. Bunu da bu projeyle başardığımıza inanıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş ise , öğretmen Yurdaer Altınöz’ün öncülüğünde başlatılan projenin okul bünyesinde veliler ve öğretmenlerinde verdiği destekle kısa bir süre içinde büyümesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Öğrencilerin evlerindeki eski fakat kullanılabilir durumdaki oyuncaklarının yanı sıra kendi cep harçlıklarıyla da satın alınan yeni oyuncakları Ayvalık’ın kırsal mahallelerindeki okulların anasınıflarıyla, anaokulu öğrencilerine yine kendilerinin dağıttığını kaydeden Mustafa Kurtuluş, “Çocuklarımızın paylaşımı ve kardeşlik duygularını içselleştirmesi adına başlatılan projeyle, yüzlerce ihtiyaç sahibi ana sınıfı öğrencilerini sevindirmiş olduk. Kırsal mahallelerde birçok minik evladımızın belki de ilk kez kendisine ait bir oyuncağı oldu. Ben, okul müdürü olarak böylesi bir projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilerimi en kalbi duygularımla kutluyor, projeye destek veren velilerimize de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Suat Salgın

