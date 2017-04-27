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Cep telefonları uçarak Selfie çekecek

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) geliştirilen Selfie Drone cep telefonunun uçarak selfie çekmesini sağlayacak.

Cep telefonları uçarak Selfie çekecek

27 Nisan 2017 09:50

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Endüstriyel Tasarım Uzmanı Yavuz Selim Balcıoğlu tarafından tasarımı ve geliştirilmesi yapılan Selfie Drone ile markası ne olursa olsun cep telefonlarının uçarak selfie çekeceğini duyurdu. Sistemin üzerinde telefonun havalanmasını sağlayan 4 adet fan olacağını söyleyen Balcıoğlu, “Fanların arasında ise elektronik aksan bulunduğu bir bölme yer alacak. Portatifi 3d yazıcı ile elde edilecek. Kullanılan malzeme tamamen organik, sağlığa zararsız olacak. Selfie Drone’un fiyatı oldukça uygun olacak” dedi.

Selfi meraklılarının yeni gözdesi olmaya aday Selfie Drone ile ilgili bilgi veren Balcıoğlu,“Öz çekimimizi çekerken elimizi ya da selfie çubuğunu kullanıyoruz ve sürekli aynı görüntüler ortaya çıkıyor. Bu görüntülerin insanlar tarafından farklılaşmaya ihtiyacı olduğu yönünde istemler ve arayışlar başladı. Görüntülerde farklılık arayışı beni de Drone’nu selfie amacı ile kullanmaya sevk etti. Drone’nun her yüksekliğe çıkıp, geniş bir açı ile fotoğraf çekimi sağlaması özelliği bana telefonla Drone birleştirmeyi düşündürdü. Bu düşünce ile ortaya Selfie Drone çıktı” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar istediği kalitede görüntüyü kaydedebilecek”

Selfie Drone tasarımına telefonu yerleştirerek belli yükseklikten değişik görüntüler alınmasının mümkün olacağını belirten Balcıoğlu, “Burada amaç selfie boyutunda ve uzaklığında görüntüler elde etmek. Kullanıcı cep telefonunun ister ön kamerasını ister arka kamerasını aktif hale getirerek çekimini yapacak. Genel olarak kullanılan tüm Drone’ların dahili kameraları var, telefona bağlı ama telefonu taşıyan bir mekanizmaya sahip değiller. Selfie Drone’da ise insanlar kendi telefonlarında bulunan kaliteli kameraları kullanarak istediği görüntü kalitesinde görüntü kaydedebilecekler” diye konuştu.

“Selfie Drone için patent başvurusu yaptık”

Selfie Drone’nun teknik özelliklerini anlatan Balcıoğlu,“Selfie Drone aşağı yukarı 6 inc telefon boyutunda olacak. Telefon sağlı sollu, üzerinde uçması için mekanizmanın döşendiği bir sisteme tutturulacak. Sistemin içindeki kızaklar her telefon boyutunun oturmasını sağlayacak. Sistemin üzerinde telefonun havalanmasını sağlayan 4 adet fan olacak. Fanların arasında ise elektronik aksan bulunduğu bir bölme yer alacak. Portatifi 3d yazıcı ile elde edilecek. Kullanılan malzeme tamamen organik, sağlığa zararsız olacak. Selfie Drone’un fiyatı oldukça uygun olacak. Çünkü üzerinde maliyetini artıracak bir ekstra kamera veya ekran olamayacak. İki parçadan oluşacak. Telefonu oturttuğumuz sistem ve bu sistemi aşağı yukarı sağa sola yönlendiren kumanda mekanizması olacak. Ürünün mühendislik alt yapısı GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde çalışan öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Selfie Drone için patent başvurusunu gerçekleştirdik” açıklamalarında bulundu. 


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