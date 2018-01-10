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Cep telefonu bayiinde yaşanan hırsızlık kamerada

Sancaktepe’de bir cep telefonu bayisine giren 4 hırsız 1 dakika içerisinde binlerce liralık telefonlarla kayıplara karıştı. Yüzlerini kapüşonlarıyla kapatan zanlıların hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Cep telefonu bayiinde yaşanan hırsızlık kamerada

10 Ocak 2018 09:56
Cep telefonu bayiinde yaşanan hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe’de bir cep telefonu bayiinde meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen 4 hırsız iş yerinin kepenklerini kaldırdıktan sonra cam kapının kilidini levye ile kırdı. Uzun uğraşın sonunda kapıyı açmayı başaran hırsızlardan biri kepenkleri tutarken yüzlerini kapüşonla gizleyen 3 hırsızın ise dükkana girerek içeride bulunan telefon ve tabletleri çaldı.

Bir dakika içerisinde binlerce liralık telefon ve tabletin çalındığı hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların kapının kepengini zorla kaldırdıkları görülüyor. Hırsızlardan biri kepengi tutarken diğerleri de levye ile cam kapının kilidini kırıyor. Daha sonra 1 hırsız dışarıda beklerken 3 hırsız da dükkana giriyor. Hızla binlerce liralık cep telefonlarını ve tabletleri alan alarmları söken hırsızlar daha sonra dükkandan kaçıyor.

 

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