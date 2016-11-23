Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Y.S. ve mağdur A.D. duruşma salonunda, Kastamonu'da asker olan diğer tutuksuz sanık E.G. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu.

DURUŞMADA MAĞDURUN ZARARINI GİDERDİLER

Mağdur A.D.'ye duruşma salonunda gasp edilen telefon sanık avukatı tarafından teslim edilirken, mağdur A.D. "Zararım giderildi, kendilerinden şikayetçi değilim. Olay günü hava kararmak üzereydi. Bana E.G., bıçak çekip telefonumu almıştı. Daha sonra da tehdit mesajları çekti" dedi.

22 Mayıs 2015'te Kocasinan ilçesi Mimarsinan Parkı'nda A.D.'nin yanına gelerek cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla yargılanan sanık E.G. ise bıçak çekmediğini ve pişman olduğunu belirterek, "Adalet mülkün temelidir" dedi. Diğer sanık Y.S. ise beraatını talep etti.

MAĞDURUN ZARARI GİDERİLDİ, CEZA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar E.G. ve Y.S.'ye 'nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların zararı gidermesi üzerine etkin pişmanlık ve duruşmadaki iyi halden dolayı 12 yıl hapis cezasını yarı yarıya düşürerek, sanıklara 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Şeref Kahraman