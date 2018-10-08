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Cep telefonu gaspçısı yakalandı

Cep telefonu gaspçısı yakalandı
Cep telefonu gaspçısı yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda trafikteki sürücülerin telefonlarını ‘kapkaç’ yöntemiyle çalan kişi yakalandı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına yansırken, failin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Cep telefonu gaspçısı yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu'nda iki ayrı sürücü, yanlarına yaklaşıp aracın kapısını açarak sigara isteyen 1 kişinin cep telefonlarını ‘kapkaç' yöntemi ile çaldığını ileri sürerek polise başvurdu. Suç duyurusu üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, sürücülerin dalgınlığından faydalanıp cep telefonlarını çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, O.K. (25) adlı kapkaç zanlısını yakalayarak gözaltına aldı. 

Sürücülerin çalındığı iddia edilen cep telefonlarının O.K.'nın üzerinde bulunduğu öğrenilirken, zanlının yapılan sorgusunda asker kaçağı olduğu ve “kasten yaralama”, “kapkaç” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol' şartı ile salıverildi. 

Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.  

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