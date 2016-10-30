Olay, Samsun'un Canik ilçesi ve Tekkeköy ilçelerinde bir gün arayla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde Şükran Ç.'ye (34) ait cep telefonu dükkanından 2 bin 300 lira değerinde 1 adet cep telefonu çalındı. Olay, polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Irak uyruklu Momdooh A.A.A.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na götürülen Momdooh A.A.A.'nın yapılan araştırma sonucu bir gün önce de Tekkeköy ilçesinde Sevgi G.'ye (23) ait cep telefoncu dükkanından 800 lira değerinde 1 adet cep telefonu daha çaldığı ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı, iki ayrı hırsızlık suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay