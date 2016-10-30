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Cep telefonu hırsızı Iraklı yakalandı

Samsun'da 2 ayrı işyerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen Irak uyruklu genç, polisin takibi sonucu yakalandı.


30 Ekim 2016 13:07

Olay, Samsun'un Canik ilçesi ve Tekkeköy ilçelerinde bir gün arayla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde Şükran Ç.'ye (34) ait cep telefonu dükkanından 2 bin 300 lira değerinde 1 adet cep telefonu çalındı. Olay, polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Irak uyruklu Momdooh A.A.A.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na götürülen Momdooh A.A.A.'nın yapılan araştırma sonucu bir gün önce de Tekkeköy ilçesinde Sevgi G.'ye (23) ait cep telefoncu dükkanından 800 lira değerinde 1 adet cep telefonu daha çaldığı ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı, iki ayrı hırsızlık suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: cep telefonu hırsızı, Samsun


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