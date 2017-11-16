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Cep telefonu hırsızlığı kamerada |İstanbul haberleri

Küçükçekmece'de bir oyun salonuna müşteri gibi gelen hırsızın, masada bulunan cep telefonunu şarjdan çıkararak çalması kameralara yansıdı.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada |İstanbul haberleri

16 Kasım 2017 09:07
Cep telefonu hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesinde bulunan bir oyun salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında dükkana gelen hırsız kısa süre etrafı kolaçan ettikten sonra iş yeri çalışanın telefonunu çaldı.
Hırsız olayın ardından kayıplara karışırken yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde müşteri kılığında oyun salonuna gelen kapşonlu hırsızın hızla etrafa göz attığı görülüyor. İş yeri çalışanın masasında olmadığını fark eden hırsızın masaya yöneldiği görülüyor. Burada şarjda olan cep telefonunu hızla şarjdan çıkartarak cebine koyan hırsızın hızla iş yerinden çıkarak kayıplara uzaklaştığı görülüyor.
 

 

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