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Cep telefonu ile oynayan sürücü Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'ne sevk edildi

Bursa’da direksiyon başında cep telefonuyla oynayan özel halk otobüsü şoförüne cezai işlem uygulanarak, Psikotenik Değerlendirme Merkezi’ne sevk edildi.

Cep telefonu ile oynayan sürücü Psikoteknik Değerlendirme Merkezine sevk edildi

01 Kasım 2017 14:33

Edinilen bilgiye göre, dün Bursa’da Ataevler-Atatürk Caddesi istikametinde çalışmakta olan özel halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonu ile oynamış ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atmıştı. Konu ile ilgili harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otobüs şoförünün M.C olduğunu tespit ederek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 73. maddesi gereğince (seyir halinde cep telefonu kullanmak) suçundan cezai işlem uyguladı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 45. maddesi gereği sağlık kuruluşuna ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79. maddesine istinaden sürücü Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'ne sevk edildi.

Olay yerinin Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde olması sebebiyle sürücü, T.C.K'nın 179. maddesi hükmü gereğince hakkında gerekli adli işlem yapılmak üzere Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. 

Etiketler: Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, sevk

 

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