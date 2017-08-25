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Cep telefonu ışığıyla namaz kılan cemaat elektriğe kavuştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kurugöl'de, 2 yıl önce ibadete açılmasına rağmen cemaatin cep telefonu ışığı ile namaz kıldığı cami elektriğe kavuştu.

Cep telefonu ışığıyla namaz kılan cemaat elektriğe kavuştu

25 Ağustos 2017 11:26

Akçakoca ilçesi turizm alanlarından olan Kurugöl kanyonu ve turistik tesislerin olduğu İkizdere Mahallesi’nde 30 hanelik mahalle halkı ve hayırseverlerin işbirliği ile bir cami yapıldı. 2 yıl önce ibadete açılan camide elektrik verilmemesi nedeniyle cami cemaati, cep telefonu ışığı ile namaz kılıyorlardı. “2 yıldır karanlıkta cep telefonu ışığında ibadet ediyorlar” haberinin çıkmasının ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı, camiye elektrik bağlanması için çalışma başlattı. Vali Dağlı'nın girişimleri sonrasında çalışma başlatan Akçakoca Kaymakamlığı ve müftülük yetkilileri dağıtım şirketi Sedaş ekipleriyle irtibata geçtiler. Dağıtım şirketinin çalışması sonrasında camiye akşam saatlerinde elektrik bağlandı.

İki yılın ardından elektriğe kavuşan cami cemaati ise ilk kez yatsı namazını aydınlıkta kılmanın mutluluğunu yaşadı. Cami cemaati, sorunu gündeme getiren basın mensuplarına, meseleye sahip çıkan Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve yerel yöneticilere teşekkür ettiler.  

Tuncay Türkgülü
 

Etiketler: düzce


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