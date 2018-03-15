Cep telefonu kapağına gizlenmiş tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İ.S. isimli şahsın elindeki tarihi eseri satmak istediği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, şahısla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında Kahta'da yapılan operasyonda İ.S. üzerindeki cep telefonu kapağına gizlenmiş 1 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirdi. İfadesi alınan İ.S. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ahmet Arslantaş

