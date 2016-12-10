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Cep telefonu kullanıcıları dikkat

Kış aylarında soğuktan etkilenen telefon batarları erken boşalabiliyor. Telefon tamircileri özellikle soğuk havalarda meydana gelen ani şarj bitimlerine karşı çözüm arıyor.

Cep telefonu kullanıcıları dikkat

10 Aralık 2016 11:27

Şiddetli soğuk, ani ısı değişimleri özellikle kış aylarında telefon bataryalarını olumsuz etkileyebiliyor. Yaşanan soğuk havaların sonucunda, yeni nesil akıllı telefon bataryaları, gün içerisinde ani bir şekilde bitebiliyor. Çalışan veya günün belirli bir bölümünü dışarıda geçiren insanların, cep telefonlarında meydana gelen hızlı şarj tüketimi, telefon bakım ve onarımı yapan ustaların başlıca sorunu haline geldi. Aylık olarak yaklaşık 30 kişinin bu tip şikayetlerle cep telefonu teknik sevisine geldiği belirten telefon tamircileri, soğuk havaları karşısında alternatif üretiyor.

“Hava şartları belirli bir derecenin altına düştüğü zaman telefon şarjı az gitmeye başlıyor”
Konuyla ilgili konuşan cep telefonu teknik servisi çalışanı Ersin Dindaş, ani sıcaklık değişimlerinin yeni nesil akıllı telefonlarını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, soğuk havalarda insanların cep telefon şarj dayanıklılık süresinin düştüğü yönde şikayetler aldıklarını belirtti. Dindaş, “Kış aylarında en çok bize gelen şikayetler, telefon şarjlarının hemen bittiği yönünde. Bu tip şikayetleri sıfır batarya değişimi ile gidermeye çalışıyoruz. Ancak şarjı uzun süreli dayanmayan telefonlarla sürekli karşılaşıyoruz bunun da nedeni soğuk. Bunu insanlar tecrübe de edebilir, telefonu buzdolabına koyduklarında şarjının düştüğünü gözleriyle görebilir. Biz de bunu şikayetler üzerine mesleğimiz gereği tecrübe ettik. Hava şartları belirli bir derecenin altına düştüğü zaman telefon şarjı az gitmeye başlıyor. Bunu örnek olarak da arabaların kışın marş almamasına da benzetebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Her ay ortalama 30 kişi telefon bataryası şarjının az gittiği şikayetiyle geliyor”
Dindaş, soğuk havalarla beraber her geçen gün şikayetlerin daha da arttığını ifade ederek, “Özellikle soğuk havaların başlamasıyla, bize her ay ortalama 30 kişi telefon bataryası şarjının az gittiği şikayetiyle geliyor. Bizim müşterilerimize öncelikli olarak tavsiyemiz kaliteli bataryalar kullanmaları yönünde. Daha sonra telefonlarını belirli sıcaklıkta tutmalarını öneriyoruz. Telefonlarını soğuk zeminler üzerine bırakmamalarını ya da kılıf kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kılıfın şöyle faydası var, kışın üşüdüğümüzde mont giyiyoruz, bizi sıcak tutuyor ve biz kendimizi daha iyi hissediyoruz. Bataryayı da aynı şekilde muhafaza edebiliriz. Örneğin, bir silikon kılıf ya da plastik kılıflar telefon için daha faydalı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu. 

Mustafa Kaplan

Etiketler: batarya, cep telefonu


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