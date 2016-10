Türkiye'de 15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan FETÖ, çözülmeye devam ederken, cep telefonu piyasasında bazı sıkıntılara yol açtı. ByLock programının hükümet tarafından incelenmeye alınması üzerine, çoğu örgüt üyesi çareyi cep telefonlarını satmakta buldu. Bu durum cep telefonu alım-satım yapan esnafın ise endişeye kapılmasına neden oldu. Zira cihazların içerisindeki By lock programı, esnafı ve telefonun yeni sahiplerini zor durumda bırakabilir. Hem kendilerini hem de ikinci el cep telefonu alan vatandaşları zor durumda bırakmak istemeyen cep telefoncuları ise, çareyi cihazları fabrika ayarlarına çevirmekte buldu. Aldıkları her cihazı sıfırlayan cep telefonu satıcıları, meslektaşlarını da bu duruma karşı uyardı.

"Cihaz, sıfırlanmadığı sürece programı saklayabilir"

Eskişehir'de cep telefonu alım-satım işiyle uğraşan Sinan Gücüm, ByLock programının vereceği zararlardan etkilenmemek için önlem almaya devam ettiklerini anlattı. İkinci el cihaz alan vatandaşların da cep telefonlarını iyice incelediğini aktaran Gücüm, "Tabi bize bu tür ikinci el cihazlar çok geliyor. Biz bunu önlemek amacıyla cihazları sıfırlayarak bakımlarını yapıyoruz. Bu programların tehlike boyutunu biliyoruz. Telefonu aldığımız kişiden varsa faturasını, yoksa müşterinin kimlik fotokopisi ve cihazı kendi rızası ile sattığına dair kağıdı imzalatıp alıyoruz. Bu şekilde önlem alıyoruz. Bu olaylar bizde de bir tedirginlik oluşturdu. Bu yüzden cihazları hemen sıfırlıyoruz. Diğer telefoncu arkadaşlarım da ihmal etmesinler. Telefonları sıfırlasınlar. Faturasız cihazları almamaya çalışsınlar. İkinci el telefon alan kişiler de cihazı iyice incelemeye başladı. Onlar da tedirgin ama biz sıfırladığımız için program bulamıyorlar. Bundan dolayı da rahat rahat alarak kullanıyorlar cihazları. Tabi her şey telefoncularda bitiyor. Cihaz, sıfırlanmadığı sürece programı saklayabilir" dedi.

"Tüm telefoncular korkmaya başladı"

Meslektaşlarına seslenen bir başka cep telefonu satıcısı Mehmet Gücüm ise, sıfırlanmayan cihazların sıkıntılı durumlara sebebiyet vereceğini ifade etti. Gücüm, "ByLock programından dolayı bayağı sıkıntılar yaşandı. Tüm telefoncular korkmaya başladı. Tabii önlemi de var. Cihazı sıfırladığın zaman, hiçbir şey kalmıyor. Bazı klasörler içerisinde saklanabiliyor. Bu kötü durumlara da yol açabilir. FETÖ'nün yapmış olduğu bir sistem sonuçta. Telefoncu arkadaşlarıma sesleneyim, cihaza yazılım ve format atmaya bu dönemde daha fazla önem versinler" şeklinde konutu.

"Her hafta kendisini yeniliyor"

ByLock programının her hafta kendisini yenilediğini, bu yüzden cihazların sıfırlanması için gerekli önlemlerin alınmasının gerektiğini dile getiren cep telefonu satıcısı Hacer Erkul ise, şu şekilde konuştu;

"İkinci el telefon alan müşteriler öncelikle cihazın sıfırlanıp sıfırlanmadığına bakmalılar. Sonradan farkına varanlar da kesinlikle cihazlarını sıfırlamalı. Çünkü terör örgütü FETÖ'nün kullandığı ByLock programı, sıkıntı çıkarabilir. Zaten her hafta kendi kendisini yenileme özelliğine sahip bir program. Telefonu alana da satana da sıkıntı çıkarabilir."

Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak