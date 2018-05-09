Cep telefonu sektöründe kronikleşen 'IMEI' sorunu

Cep telefonu sektöründe bazı şahıslar eski, işe yaramaz telefonların IMEI numaralarını yeni, kaçak yollarla getirilmiş veya çalınmış telefonlara atıyor. Ardından IMEI numarası değiştirilmiş bu telefonlar piyasaya sürülüyor. Bilhassa 2. el cep telefonu alacak olan kullanıcılara da telefon alırken çok titiz davranmaları öneriliyor.

15 yıldır telefon sektöründe çalışan Tamer Benzer, kaçak ve çalıntı gibi telefonların IMEI atılarak piyasaya sürülmesinden dolayı devletin de büyük bir kayba uğradığını ifade etti. Benzer, "IMEI konusu yıllardan beri süre gelen kronik bir hastalık. Telefon sektörü olduğu sürece bunun önüne geçilmez. Çünkü IMEI olayı, yurt dışından gelen kaçak telefonlara başka telefonların seri numaraları atılarak piyasaya sürülmesi. Bundan da devletimiz büyük bir kayba uğruyor. Bunun önüne geçildiği zaman da devletimize yüklü miktarda vergi paraları gelecektir. Piyasada bizde bu durumdan çok muzdaribiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) sorguluyoruz alacağımız cihazları. IMEI atılmışsa veya IMEI yoksa almıyoruz. Diğer telefoncu arkadaşların da buna özen göstermesini talep ediyorum. Çünkü bu tür telefonlar kaçak girmiş olup devletimizi zarara uğratıyor. Bunu alan ve satan telefoncu arkadaşlar da öncülük etmiş oluyor. Ben bütün arkadaşları IMEI çakılmış ve atılmamış olup yurt dışından gelmiş telefonlara itibar etmemelerini rica ediyorum. IMEI atılmış telefonlar ya hırsızlıktır ya da kaçak olarak gelmiş telefonlardır. Bunun için herkesin dikkatli olması ve müşterilerin alırken kutu üzerinde ki IMEI numarasıyla, telefon içerisinde ki numarayla faturayı karşılaştırıp, farklı bir şey gördükleri zaman kesinlikle almamalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

"20 bin liraya kadar para cezasının uygulandığını biliyoruz"

Son olarak kaçak ve ya çalıntı telefonlara IMEI atılması halinde yakalananların 20 bin lira civarında para cezana çarptırıldıklarını aktaran Tamer Benzer şunları söyledi:

"IMEI çakılmış bu kaçak ya da çalıntı telefonların yakalanması durumunda 20 bin liraya kadar para cezasının uygulandığını biliyoruz. Dükkan sahibi arkadaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Bu IMEI’i atan firmalara da büyük cezalar uygulanıyor. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü devamlı bu konunun üstende duruyor. Mesela bizim semtimizde ayda bir bütün dükkanları denetliyorlar. Şüphelendikleri dükkanlara baskın yapıyorlar.

Bu konuda Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nün çok titiz çalıştığını da biliyorum. Kullanıcıların hiç zarara uğramamaları için IMEI numarasını dediğim gibi fatura, kutu üzeri ve telefon içinden üçlü bir garanti kapsamı içinde kontrol edip almalarını tavsiye ederim."

Çağatay Gür - Şevket Can Çikot

