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Cep telefonu yüzünden canından oluyordu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına bir motosiklet çarptı. Kazada motosikletin çarptığı kadın ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Cep telefonu yüzünden canından oluyordu

03 Ekim 2016 00:49

Alınan bilgiye göre; Ayvalık merkezde Âşıklar Köprüsü olarak da adlandırılan 06 mevkiinde Sabahattin Yiğit Karaçam (17) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, bir çay bahçesinden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen Türkan Sinem Kaya’ya (37) çarptı.

Kazada karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna tüm dikkatini verdiği iddia edilen Türkan Sinem Kaya ile süratli olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Sabahattin Yiğit Karaçam çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen 2 ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Türkan Sinem Kaya’nın bacağının kırıldığı, motosiklet sürücüsü gencin ise çeşitli yerlerinde sıyrıkların oluştuğu öğrenildi.

Kaza sonrasında kazaya karışan motosiklet sürücü gencin yakınları ve arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak kayıplara karıştı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Suat Salgın
BALIKESİR


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