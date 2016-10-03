Alınan bilgiye göre; Ayvalık merkezde Âşıklar Köprüsü olarak da adlandırılan 06 mevkiinde Sabahattin Yiğit Karaçam (17) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, bir çay bahçesinden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen Türkan Sinem Kaya’ya (37) çarptı.

Kazada karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna tüm dikkatini verdiği iddia edilen Türkan Sinem Kaya ile süratli olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Sabahattin Yiğit Karaçam çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen 2 ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Türkan Sinem Kaya’nın bacağının kırıldığı, motosiklet sürücüsü gencin ise çeşitli yerlerinde sıyrıkların oluştuğu öğrenildi.

Kaza sonrasında kazaya karışan motosiklet sürücü gencin yakınları ve arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak kayıplara karıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Suat Salgın

BALIKESİR