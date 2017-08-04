Diğer
Kategoriler

Cep telefonunu ultrason cihaz haline getiren Soundcam Arıkovanı’nda

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda hazırlık aşamasına giren Soundcam-Ultrasonik Fotoğraf Makinesi, yeterli beğeniyi toplarsa fonlama aşamasına geçecek.

Cep telefonunu ultrason cihaz haline getiren Soundcam Arıkovanında

04 Ağustos 2017 15:29

Soundcam-Ultrasonik Fotoğraf Makinesi bebeklerin anne karnındaki gelişimlerini cep telefonundan takip etme imkanı sunuyor.

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda, yeni bir ürün hazırlık ve oylama sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, Soundcam-Ultrasonik Fotoğraf Makinesi, oylamada ilgi gördüğü takdirde, Arıkovanı’nda vitrine çıkacak. Girişimciler, projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan kaynağa toplum desteğiyle ulaşmak istiyor.

Ultrason cihazı 'cep'te

Arıkovanı’nda fonlamaya açılmayı bekleyen Soundcam, çocuk bekleyen ailelerin, bebeklerini anne karnındayken görebilmelerini sağlayan ultrasonik bir fotoğraf makinesi işlevi görüyor. Proje sahibi Burhan Eyüboğlu, bireylerin hamilelik sürecinde bebeklerin gelişimlerini izlemek için doktorların ultrason cihazıyla görüntülediği film karelerinden hareketle böyle bir proje geliştirmiş. Soundcam’in ultrason cihazından tek farkı, görüntüleme işleminin cep telefonları üzerinden yapılması. Ekibin üretim maliyetlerini düşürebilmek için belirli bir sayıda ön siparişe ulaşması gerekiyor. Sonraki aşamada da ürün seri üretime geçebilecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!