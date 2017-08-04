Cep telefonunu ultrason cihaz haline getiren Soundcam Arıkovanı’nda

Soundcam-Ultrasonik Fotoğraf Makinesi bebeklerin anne karnındaki gelişimlerini cep telefonundan takip etme imkanı sunuyor.



Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda, yeni bir ürün hazırlık ve oylama sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, Soundcam-Ultrasonik Fotoğraf Makinesi, oylamada ilgi gördüğü takdirde, Arıkovanı’nda vitrine çıkacak. Girişimciler, projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan kaynağa toplum desteğiyle ulaşmak istiyor.

Ultrason cihazı 'cep'te



Arıkovanı’nda fonlamaya açılmayı bekleyen Soundcam, çocuk bekleyen ailelerin, bebeklerini anne karnındayken görebilmelerini sağlayan ultrasonik bir fotoğraf makinesi işlevi görüyor. Proje sahibi Burhan Eyüboğlu, bireylerin hamilelik sürecinde bebeklerin gelişimlerini izlemek için doktorların ultrason cihazıyla görüntülediği film karelerinden hareketle böyle bir proje geliştirmiş. Soundcam’in ultrason cihazından tek farkı, görüntüleme işleminin cep telefonları üzerinden yapılması. Ekibin üretim maliyetlerini düşürebilmek için belirli bir sayıda ön siparişe ulaşması gerekiyor. Sonraki aşamada da ürün seri üretime geçebilecek.