Plakası belli olmayan bir dolmuşta yolcu tarafından çekilen görüntülerde şoförün uzun süre cep telefonuyla konuştuğu, bazı yerlerde manevralar yaptığı ve hız yaparak aracı sürdüğü yolcuların hayatını tehlikeye attığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Adana Esnaf Sanatkarlar Odası (ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, şoförün davranışının doğru olmadığını belirterek, "Tasvip etmek mümkün değil. Aracın plakasını bilemiyoruz. Tespit etmek mümkün değil. Saat kaçta olmuş bu olay. O da belli değil. Çeken kişi plakasını alsaydı cezai işlem uygulanırdı" dedi.

Umutcan İşledici

