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Cep telefonuyla konuşan dolmuş şoförü yolcuların canını hiçe saydı

Adana’da bir dolmuş şoförünün cep telefonuyla konuşarak araç sürüp yolcuların hayatını tehlikeye atması bir yolcu tarafından görüntülendi.

Cep telefonuyla konuşan dolmuş şoförü yolcuların canını hiçe saydı

17 Aralık 2016 09:46

Plakası belli olmayan bir dolmuşta yolcu tarafından çekilen görüntülerde şoförün uzun süre cep telefonuyla konuştuğu, bazı yerlerde manevralar yaptığı ve hız yaparak aracı sürdüğü yolcuların hayatını tehlikeye attığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Adana Esnaf Sanatkarlar Odası (ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, şoförün davranışının doğru olmadığını belirterek, "Tasvip etmek mümkün değil. Aracın plakasını bilemiyoruz. Tespit etmek mümkün değil. Saat kaçta olmuş bu olay. O da belli değil. Çeken kişi plakasını alsaydı cezai işlem uygulanırdı" dedi. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: cep telefonu


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