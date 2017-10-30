Diğer
Kategoriler

Cep ve net kesilmeden 7 gün önce bilgi gelecek

Cep telefonu ve internet kullanıcısını ilgilendiren elektronik haberleşme yönetmeliği yayımlandı.

Cep ve net kesilmeden 7 gün önce bilgi gelecek

30 Ekim 2017 09:18

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektronik abonelik sözleşmesinin önünün açılmasının en dikkat çekici yenilik olduğunu belirtti.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, abonelik tesisi ve fesih işlemleri, ıslak imza gerekmeden, dijital imza ile elektronik ortamda yapılabilecek. Hizmet kesilmeden 7 gün önce aboneler bilgilendirilecek.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Kampanyanın bitiminden önce abonelere bilgilendirme yapılacak.
İşletmeci tarife/ kampanya değişikliklerini internet sitesi üzerinden duyuracak.
Tüketici, şikâyetlerini işletmelerin internet siteleri üzerinden iletebilecek.
Görme engelli aboneler için tarife bilgisi sesli olarak verilecek.
Taahhüdün sonlandırılması durumunda cayma bedeline dair önceden bilgilendirme yapılacak.
Taahhütlü aboneler, adresleri değişirse cayma bedeli ödemeden aboneliğini feshedebilecek.
Bir takvim yılında ilk açmakapama işlemi için ücret alınmayacak. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç