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Cephanelik gibi araç yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, çocukların, "Annemi öldürecekler" ihbarı üzerine operasyon yapan polis, cephanelik gibi bir otomobil ele geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı otomobilden 3 tüfek, gaz tabancası, balta ve çok sayıda fişekle sahte ve çalıntı plakalar çıktı.

Cephanelik gibi araç yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı

05 Mayıs 2017 11:13

Edinilen bilgiye göre, dün gece 155 hattına kadına şiddet ihbarı geldi. Ekipler, ihbarın yapıldığı Hacıilyas Mahallesi'ne geldiğinde, sokağın başında park etmiş bir araca rastladı. Araçtaki N.T.(38), K.A. (39) ve M.D. (36) ile bir kişi polis ekiplerini görünce araçtan inerek farklı yerlere kaçmaya başladı. Sokakta bulunan bir binaya giren K.A, eski eşinin evine girmeye çalışınca, çocukları, 'Annemi öldürecekler, lütfen yardım edin' diye balkondan bağırarak yardım istedi. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, ayrıldığı eşinin evine zorla giren K.A.'yı ikna ederek gözaltına aldı. Araçtan inen N.T. ve MD. de kısa sürede yakalandı..

Aracı inceleyen polis, adeta bir cephanelikle karşılaştı. Araçtan 3 adet farklı tüfek, bir adet gaz tabancası, bir adet balta ile çok sayıda fişek ve 2 adet sahte plaka ve bir adet çalıntı plaka ele geçirildi. Kaçan şahıslardan birinin üzerinden ise bir adet tabanca ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aletler ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alınırken, kayıplara karışan bir kişi aranıyor. 

K.A.'nın eski eşi H.A'yı (34) görmeye geldiği öğrenildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak için karakola götürüldü. 

Yusuf Ali Arslan
 


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