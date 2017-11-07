Cepteki terapist Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı

Akıllı telefonlar artık kullanıcıların psikolojik sorunlarına da yardımcı olacak. ‘Psybot’ terapi uygulaması, psikoterapi tekniklerini kullanarak kullanıcının destek alması gereken durumunu çözmesini sağlıyor. Psybot robotu, 30 bin farklı içerik sayesinde kişinin durumunu kategorize ediyor. Kullanıcıyla sohbet eden yapay zeka, yazılan metnin içeriğini anlamaya çalışıyor, daha önceden uyguladığı kişilik testleri ile yaşanan sorunun kişiyi neden rahatsız ettiğini tahmin ediyor. Dünyada bu alandaki ilk uygulama olan Psybot, Turkcell’in kitlesel fonlama Platformu Arıkovanı’nda vitrine çıktı.

Kullanıcıyla empati kuruyor

Psybot fikri, bir terapistin kullandığı kişilik testlerini taksinin içerisinde unutmasıyla başlamış. Bunun üzerine, seanslarda edinilen bilgilerin kaydedildiği bir internet sitesi oluşturulmuş. Gelinen noktada bu bilgiler, herkesin kullanabileceği bir uygulamaya dönüştürülmüş. Kişisel bilgiler dışında sisteme girilen her yeni bilgi, uygulamayı geliştirenler tarafından düzenlenip yapay zekaya aktarılıyor. Böylece kullanıcılara sunulan seçenekler artırılıyor. Psybot’un bir sonraki versiyonunda, yazılanları anlayarak kişisel iletişim kurabilen bir terapi robotu seviyesine gelmesi planlanıyor.

Örneğin; Psybot, kullanıcının sorununun bir sevgi ilişkisi mi, iş hayatı ile ilgili hayal kırıklığı mı, yoksa endişe mi olduğunu anlayarak daha özgün yardım tekniklerini sunacak.

