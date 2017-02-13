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Cerablus'ta başörtü yasağı tepkisi

Cerablus Yerel Meclis Başkanı Muhammed Habeş tarafından alınan okullarda başörtü kararı halkın tepkisine neden oldu. Tepkisi üzerine Meclis Başkanı Muhammed Habeş tutuklanırken, yasak iptal edildi.


13 Şubat 2017 10:39

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ'in elinden kurtulan Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'te Türkiye'nin de desteği ile okul, hastane gibi kurumlar yeniden hizmete açılmıştı. Cerablus'un kent merkezinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından daha önce işkence yeri olarak kullanıldığı bina ve bahçesi okula dönüştürülerek, yeniden eğitime açılmıştı. DEAŞ'in tüm izlerinin tamamen silinmeye başladığı kentin Yerel meclis Başkanı Muhammed Habeş tarafından verilen kararla okullardaki kız öğrencilerin başörtü takmaları yasaklanmıştı. Karara tepki gösteren veliler, kent merkezinde toplanarak, Meclis binasına kadar yürümüştü. Okullardaki türban yasağı ile protestoya erkekler, karara tepki sloganları atarken, kadınlar ise pankartlarla destek vermişti. Başörtü yasağı kentteki yerel mahkeme tarafından bozularak iptal edilirken, kararı alan Meclis Başkanı Habeş'in ise tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. 

Etiketler: başörtü yasağı, cerablus


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