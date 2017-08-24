Diğer
Kategoriler

Cerablus’ta hayat normale döndü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Cerablus’un terör örgütü DEAŞ’in işgalinden temizlenmesinin üzerinden 1 yıl geçerken Cerablus’ta hayat normale döndü.

Cerablusta hayat normale döndü

24 Ağustos 2017 19:21

Türk Silahlı Kuvvetleri desteği ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının üzerinden geçen 1 yılın ardından Halep’e bağlı Cerablus kenti sakinleri yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesi çarşı pazarın hareketlendiği kentte Cerabluslular, kendilerini DEAŞ’ın zulmünden kurtaran Türkiye’ye teşekkür etti.

DEAŞ’ın Cerablus’u işgal etmesinden sonra hayatlarının kabusa döndüğünü belirten kent sakinleri, “2011 yılında başlayan iç karışıklık sonrası şehrimiz DEAŞ’ın kontrolüne geçti. Burada çok zor günler yaşadık. Burada eğitim, sağlık ve can güvenliğimiz bile yoktu. Ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile burası normale döndü. Bizde yeniden topraklarımıza döndük. Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederiz” dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATINDA YAŞANANLAR

24 Ağustos 2016 saat 04.00’da Türkiye Cerablus’u terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek için askeri harekat başlattı. 24 Şubat 2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Cerablus’tan sonra El Bab’ın da kontrolünü tamamen DEAŞ’tan aldı. 198 gün süren operasyonlar sonrası TSK ve ÖSO tarafından 243 yerleşim yeri ve yaklaşık 2015 kilometrekare alan kontrol altına alındı. 29 Mart 2017 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan MGK toplantısının ardından Fırat Kalkanı Harekatının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Lider Olgun - Orhan Erkılıç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç