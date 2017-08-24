Cerablus’ta hayat normale döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri desteği ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının üzerinden geçen 1 yılın ardından Halep’e bağlı Cerablus kenti sakinleri yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesi çarşı pazarın hareketlendiği kentte Cerabluslular, kendilerini DEAŞ’ın zulmünden kurtaran Türkiye’ye teşekkür etti.

DEAŞ’ın Cerablus’u işgal etmesinden sonra hayatlarının kabusa döndüğünü belirten kent sakinleri, “2011 yılında başlayan iç karışıklık sonrası şehrimiz DEAŞ’ın kontrolüne geçti. Burada çok zor günler yaşadık. Burada eğitim, sağlık ve can güvenliğimiz bile yoktu. Ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile burası normale döndü. Bizde yeniden topraklarımıza döndük. Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederiz” dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATINDA YAŞANANLAR

24 Ağustos 2016 saat 04.00’da Türkiye Cerablus’u terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek için askeri harekat başlattı. 24 Şubat 2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Cerablus’tan sonra El Bab’ın da kontrolünü tamamen DEAŞ’tan aldı. 198 gün süren operasyonlar sonrası TSK ve ÖSO tarafından 243 yerleşim yeri ve yaklaşık 2015 kilometrekare alan kontrol altına alındı. 29 Mart 2017 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan MGK toplantısının ardından Fırat Kalkanı Harekatının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

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