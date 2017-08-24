Cerablus’ta hayat normale dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 24 Ağustos’ta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı düzenlemiş ve Cerablus, Er-Rai ve El-Bab DEAŞ’tan temizlenmişti. Mart ayından bu yana 70 bin Suriyeli; Cerablus, Er-Rai ve El-Bab’a geri döndü. Eskiye göre güvenliğin daha iyi olduğu bölgede Türkiye’nin eğitip donattığı polis birimleri görev yapıyor. Aynı zamanda; yerel grupların güçlendirilmesi için Akil Dağı'nda Türk ordusu için askeri üs yapılıyor. Cerablus’ta hayatın eskiye göre normale dönmesiyle evine dönen halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.