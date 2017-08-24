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Cerablus’ta hayat normale dönüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Cerablus’ta hayat normale dönüyor. Bölgenin DEAŞ terör örgütünden kurtarılması ile evlerine dönen Cerablus halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye minnetlerini iletti.

Cerablusta hayat normale dönüyor

24 Ağustos 2017 17:19
Cerablus’ta hayat normale dönüyor - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 24 Ağustos’ta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı düzenlemiş ve Cerablus, Er-Rai ve El-Bab DEAŞ’tan temizlenmişti. Mart ayından bu yana 70 bin Suriyeli; Cerablus, Er-Rai ve El-Bab’a geri döndü. Eskiye göre güvenliğin daha iyi olduğu bölgede Türkiye’nin eğitip donattığı polis birimleri görev yapıyor. Aynı zamanda; yerel grupların güçlendirilmesi için Akil Dağı'nda Türk ordusu için askeri üs yapılıyor. Cerablus’ta hayatın eskiye göre normale dönmesiyle evine dönen halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.  

Etiketler: cerablus


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