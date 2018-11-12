Cerablus'taki bombalı saldırının şüphelisi yakalandı

Cerablus'ta bugün askeri karakolun önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırgan, olay yeri yakınlarında yakalandı. Yakalanan şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşların elinden Suriye yerel polisi Şurta kurtardı. Olay yerine sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Saldırgan sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelinin yakalanma anı da kameralara yansıdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre patlamada yaralananlardan 2'si tedavi için Türkiye'ye getirildi.