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Cerablus'un ÖSO'nun kontrolüne geçmesinin ardından sınır köylüleri de güvende

Karkamış’a bağlı Suriye sınırındaki Öncü köylüleri, Cerablus DAİŞ kontrolündeyken burada bulunan akrabalarının yaşadığı tehlikeleri anlatılar. Köylüler, DAİŞ'in, akrabalarının çocuklarını zorla ellerinden aldıklarını, itiraz edenleri ise infaz ettiklerini söyledi.

Cerablusun ÖSOnun kontrolüne geçmesinin ardından sınır köylüleri de güvende

10 Ekim 2016 12:28

Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında Karkamış'ın karşı yakasındaki Cerablus kasabasının DAİŞ’ten alınmasından sonra sınır köylüleri de kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Fırat Kalkanı operasyonu öncesi DAİŞe bağlı Cerablus ve köylerinde çok yakın akrabalarının hayatlarından endişe duydukları gibi kendilerinin de bir çok ölüm tehlikesi atlattıklarını anlatan köy sakinlerinden İbrahim Tike, şimdi hem kendilerinin hem de akrabalarının güven içinde olduklarını söyledi. İbrahim Tike, “Hemen karşımızdaki Cerablus’a bağlı köy DAİŞ kontrolündeydi. Buradaki çatışmalar atılan bombalar yüzünden evimizi köyümüzü terk edecek duruma getirmişti. Arazilerimizde dahi çalışamıyorduk. Bizzat ben arazide çalışırken DAİŞ tarafından saldırıya uğradım. Attıkları mermiler fıstık ağaçlarına isabet etti. Şans eseri kaçarak kurtuldum. Atılan dinamitler yüzünden evlerimiz sarsılıyordu. İmkanımız olsa köyü terk etmeyi düşündük. Fırat Kalkanı operasyonu sonrası ÖSO birliklerinin kontrolüne geçmesiyle rahat bir nefes aldık.”

“DAİŞ HER ŞEYE EL KOYUYORDU”
Daha önce DAİŞ kontrolündeki Cerablus’daki akrabalarının yaşadıklarını da anlatan Tike, “Çok yakın akrabalarımız Cerablus’da yaşıyordu. DAİŞ’e rağmen topraklarını,evlerini terk etmek istemediler. Ancak çok zor günler yaşadıklarını anlattılar. DAİŞ her şeylerine el koyuyormuş. Neyleri varsa ellerinden aldıkları gibi evlerinden dışarı çıkartmıyorlarmış” dedi.

“DAİŞ ÇOCUKLARI AİLELERDEN ZORLA ALIYORDU”
DAİŞ’in akrabalarının çocuklarını aldığını anlatan Ali Özmen ise “DAİŞ akrabalarımızın her şeyine karştıkları gibi çocuklarını da ailelerinden alıyormuş. Bu yüzden çocuklarını evlerinden dışarıya çıkartamıyorlardı. İtiraz ettiklerinde ise hemen oracıkta infaz ediyorlarmış. Şimdi ÖSO kontrolüne geçince hayatları yeniden normale dönmüş. Artık biz de akrabalarımızda güven içerisindeyiz” dedi. 

Ahmet Bilge

Etiketler: cerablus, DAİŞ


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