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‘Çerağ’ Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Çerağ” isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.

Çerağ Hünkar Kasrında sanatseverlerle buluştu

10 Kasım 2017 12:31
‘Çerağ’ Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerle buluştu - Tıkla İzle

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gören öğrencilerin eserlerinden oluşan “Çerağ” isimli sergi, Yeni Camii Hünkar Kasrı sergi alanında sanatseverlerle buluşturuldu.

İstanbul Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirilen sergi açılışına Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Besim Müftüoğlu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, Geleneksel Sanatlar Akademisi eğitmenleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Geleneksel Sanatlar Akademisi eğitmeni İslam Seçen ve Semih İrteş, Küçükçekmece Belediyesi’ne geleneksel sanatlara gönül verenlere bu imkanı verdiği için teşekkür etti.

“Gurur duyuyoruz”

Besim Müftüoğlu, “Böyle tarihi ve anlamlı bir yerde sergi açmak bizim için gurur verici. Geleneksel sanatlara gönül veren geleceğin ustalarını tebrik ederim. Her biri birbirinden özel eserlerle karşı karşıyayız. Akademide eğitim veren eğitmenlerimize de teşekkür ederim” diye konuştu.

Sergide, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, Cilt, Katı’, Kaligrafi branşlarında mezun olan ve proje gruplarına dahil olan öğrencilerin 8 ay hazırlık yaparak ürettikleri eserler, geleneğe bağlı kalarak oluşturulmuş yeni tasarımlar olarak dikkat çekiyor. 

 

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