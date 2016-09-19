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Cerattepe için karar günü

Artvin’in Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe’de maden çıkarılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada karar duruşması, bugün Rize İdare Mahkemesi’nde görülüyor.

Cerattepe için karar günü

19 Eylül 2016 10:01

Rize Valiliği tıpkı Artvin Valiliği gibi saat 09.00’da başlayan duruşma öncesinde OHAL kanunu kapsamında tüm gösterilerin yasaklandığını açıklarken, eylem için kente girişler yasaklandı. Rize’ye gidecek eylemcilerin Fındıklı girişinde durduruldu. Dava nedeniyle mahkeme çevresinde ve Rize-Artvin il sınırında geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyenin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı, bölge bariyerlerle çevrildi.

Davaya taraf olan 750 kişilik listede ismi bulunmayan kimse mahkeme binasına ve çevresine sokulmazken, duruşma salonuna girmesi beklenen yaklaşık 150 kişi de üst araması yapılarak binaya alındı. Gazetecilerin alınmadığı binaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, CHP İstanbul Milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu ve Mahmut Tanal, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbağ, CHP Giresun Milletvekili Mehmet Bülent Bektaşoğlu, eski CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, Yeşil Artvin Derneği Nur Neşe karahan, TEMA Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş alındı. 

Duruşma öncesinde kısa bir açıklama yapan TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç "Hakimlerimizin bugün doğru bir karar vereceğini umut ediyoruz" dedi.

Göktürk Fırat-Hasan Fehmi Demir-Ozan Köse

 

Etiketler: Cerattepe


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