Çerkez Basını Tarihi Talas’ı Gezdi

Uzunyayla Çerkez Kültür Festivali için Kabardey Balkar Cumhuriyetinden gelen 25 kişilik gazeteci grup ilk olarak Yamandede Kültür ve Sanat Evini gezdi. Talas Belediyesi Meclis Üyesi Esat Doğan rehberliğinde gezen heyet daha sonra Han, Harman ve Kiçiköy Mahallelerindeki tarihi yapıları gezerek bilgiler aldı. Talas Belediye Başkan vekili Yasemin Görücü, Çerkez misafirlere Talas’ı tanıttıklarını söyleyerek, “Uzunyayla Çerkez Kültür Festivaline Nalçik Kardeş Şehrimizden gelen misafirlerimizi Talas’ta ağırlıyoruz. Misafirlerimiz Nalçik’ten gelen basın gurubu. Talas’ta tarihi dokuda bir gezi düzenleyerek kültürel değerlerimizi onlara aktarıyoruz. Talas gezisinin ardından Pınarbaşı Kaynar köyünde olacağız. Biz burada misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kardeş ülkenin kardeş insanlarının hemşehrisi olarak gurur ve onur duyuyorum” dedi.



Gurup adına Talas ziyaretinden dolayı teşekkürlerini belirten Felodya Negasev, “Kayseri’de çok iyi karşılandık. Kayseri’yi çok sevdik. Kayseri’de 150 bin Çerkez’in yaşadığını öğrenmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Kaynar Kasabasında gerçekleşecek olan bütün Türkiye’deki Çerkezlerin katılabileceği organizasyonda bulunmak ve organizasyonun bir parçası olmak bizim için onur verici. Burada bizim dilimizi konuşan bizimle iletişim sağlayan Çerkezlerin Talas’ta yaşıyor olması ve geleneklerini ve kültürlerini yaşatıyor olmaları bize ayrıca mutluluk verdi. Bu yüzden Talas’ı çok sevdik” dedi.