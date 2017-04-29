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'Çerkez Cengiz' 10 aylık hapis için 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti

Rusya ve Türkiye’de çok sayıda suçtan yargılanan "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti.

Çerkez Cengiz 10 aylık hapis için 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti

29 Nisan 2017 22:31
10 aylık hapis için 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti - Tıkla İzle

Hakkında çok sayıda suçlama bulunan ve 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Sivas’tan bağımsız milletvekili seçilmesine rağmen hakkındaki suçlamalar nedeniyle milletvekilliği iptal edilen ‘Çerkez Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 100 araçlık konvoy eşliğinde cezaevine gitti.

2005 -2016 yılları arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’a suikast suçlarından Rusya’da yargılan ve suçlamalardan beraat eden Çerkez Cangiz lakabıyla bilinen Cengiz Şıklaroğlu, 2016 yılı başında geldiği Türkiye’de Suriye’deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası aldı. Toplamda 10 ay hapis yatacak olan Cengiz Şıklaroğlu, sevenleri tarafından oluşturulan yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde gövde gösterisi yaparak hapis cezasını yatmak üzere Maltepe Cezaevi’ne gitti.

Cezaevi önünde basın açıklaması yapan Cengiz Şıklaroğlu, “Biz sokaklarda büyüdük. Fazlasıyla bedel ödedim. 10 aylık bir ceza sürecim var. 10 aydan sonra da daha kuvvetli geri döneceğim. Benim burada söylemek istediğim bu ülkenin mafyaya değil, bilim insanlarına gerçek siyasetçilere gerçek işadamlarına ihtiyacı var. Kardeşlerimden tek ricam okuyun ve birbirinize sahip çıkın” dedi.
Ardından sevenleriyle vedalaşan Cengiz Şıklaroğlu, cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. 

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer

Etiketler: 10 aylık hapis, 100 araçlık konvoy, Çerkez Cengiz, Cezaevi


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