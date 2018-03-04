Çerkez Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu kim?

'Çerkez Cengiz' 10 aylık hapis için 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti

Rusya ve Türkiye’de çok sayıda suçtan yargılanan "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmişti.

Hakkında çok sayıda suçlama bulunan ve 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Sivas’tan bağımsız milletvekili seçilmesine rağmen hakkındaki suçlamalar nedeniyle milletvekilliği iptal edilen ‘Çerkez Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 100 araçlık konvoy eşliğinde cezaevine gitmişti.

2005 -2016 yılları arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’a suikast suçlarından Rusya’da yargılan ve suçlamalardan beraat eden Çerkez Cangiz lakabıyla bilinen Cengiz Şıklaroğlu, 2016 yılı başında geldiği Türkiye’de Suriye’deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası aldı. Toplamda 10 ay hapis yatacak olan Cengiz Şıklaroğlu, sevenleri tarafından oluşturulan yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde gövde gösterisi yaparak hapis cezasını yatmak üzere Maltepe Cezaevi’ne gitmişti.

Cezaevi önünde basın açıklaması yapan Cengiz Şıklaroğlu, “Biz sokaklarda büyüdük. Fazlasıyla bedel ödedim. 10 aylık bir ceza sürecim var. 10 aydan sonra da daha kuvvetli geri döneceğim. Benim burada söylemek istediğim bu ülkenin mafyaya değil, bilim insanlarına gerçek siyasetçilere gerçek işadamlarına ihtiyacı var. Kardeşlerimden tek ricam okuyun ve birbirinize sahip çıkın” demişti.

Çerkez Cengiz’in mumu yatsıya kadar yandı

Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu,a Maltepe Cezaevi’ne 100 araçlık bir konvoyla gelmiş ve 10 aylık cezası nedeniyle cezaevine girdiği yönünde cezaevinin önünde bir açıklama yapmıştı. Lüks araçlarla cezaevine giriş yapan Çerkez Cengiz’in bu yalanı kısa süre sonra ortaya çıktı. Polise gelen bir ihbarla Çerkez Cengiz’in evinde arama kararı çıktı ve Çerkez Cengiz, evinde 2 av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ile gözaltına alınmıştı.

Çerkez Cengiz’in çevresine gözdağı vermek için böyle bir yola başvurduğu, cezaevine gelen araçaların kiralandığı ve gelen adamların ise para ile tutulduğu öğrenildi. Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu, adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorularına “Denetimli serbestlikten yararlandım” demişti.

ÇERKEZ CENGİZ KİMDİR?

Cengiz Şıklaroğlu, İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünde okudu. Şıklaroğlu sosyal medyayı oldukça yoğun kullanıyor. Özellikle evinde beslediği vahşi hayvanlar, lüks yat ve otomobiller ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıyor.