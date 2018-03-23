Çerkezköy OSB tarafından yaptırılan kreşin açılışını Bakan Kaya yaptı

Minik Kalpler Derneği (MİKADER) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaptırılan Çocuk Destek Merkezi açılışına katılan Bakan Kaya, ardından Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy OSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, kreşi gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kaya, henüz içerisinde öğrenci bulunmayan kreşin son derece güzel yapıldığını belirtti. Bakan Kaya, Türkiye genelinde yer alan 300 organize sanayi bölgesine 300 kreş kazandırma konusunda bir proje hazırladıklarını da ifade ederek Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan kreşin örnek olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Organize sanayi bölgesi yetkilileri ile görüşen Bakan Kaya daha sonra İstanbul’daki programına katılmak üzere karayoluyla Tekirdağ’dan ayrıldı.

Serdar Şahin - Uğur Arslan