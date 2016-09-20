Kavga, ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde çıktı. İddiaya göre, cadde üzerinde kebap salonu işleten kişiler, dükkanın önünde midye satan şahıslardan tezgahlarını kaldırmalarını istedi. Midye satıcıları tezgahlarını kaldırmayınca iki taraf arasında tartışma başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Büyüyen kavga yolun araç trafiğine kapanmasına sebep oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı aramayınca takviye kuvvet istedi. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavga, polisin havaya ateş açmasıyla sona erdi. Olayda midye satıcısı 2 kardeş ile bir lokanta çalışanı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kardeş

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