Çermik kaplıcasına 100 milyon TL yatırım yaptı

Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte şifalı kaplıca suyuyla ünlü Çermik ilçesine 60 milyon lira yatırım yaparak, Helinamin Çermik Termal Tatil Köyü’nün 1’nci etabını hizmete sunan iş adamı Hamza Öner, çözüm süreci bitince sıkıntılar yaşamasına rağmen yatırımdan vazgeçmedi. Öner, ilçeye şimdi de 40 milyon liraya mal olacak bir SPA merkezi kazandırmak için kolları sıvadı. Termal köyün açılışından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da bu yatırımın Doğu Anadolu’nun kalkınması açısından güzel bir adım olduğunu düşünüyor.

“İyi döneme geri döndük”

Tatil köyünün ilk etabı için 60 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını ifade eden Öner, “Şu an ailelerimiz tatil yapıyor. Bu yıl için SPA merkezimize başlıyoruz. Yaklaşık 40 milyonluk bir yatırım olacak. 2018’in ortalarında yaklaşık 100 milyonluk bir yatırımı bitirmiş olacağız. 10 günlük hisseli devreler halinde tüketiciye satıyoruz. Tapu veriyoruz. Ömür boyu burayı kullanabiliyorlar. Biz buraya çözüm sürecinde yatırıma başladık. Çözüm süreci bozulunca bizde sıkıntılar yaşadık ama şimdi o iyi döneme geri döndük. Şimdi ivme yukarıya döndü. Hafta sonları Güneydoğu’daki bütün illerden ilçeye tanıtım turları düzenliyoruz. Her hafta sonu yaklaşık bin kişi getiriyoruz. Yaptıklarımızın yüzde 80’ini sattık” dedi.

“36 hastalığa iyi geliyor”

Kaplıca suyunun yaklaşık 36 hastalığa iyi geldiğini ifade eden Öner, “Kaplıcamız mineral bakımından Türkiye’de birinci dünyada ikinci. Birçok hastalığa direk etki yapıyor. Cilt hastalıkları, kadın hastalıkları, romatizma, sinir hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Evlerimizin içinde kaplıca suyumuz mevcut. Üyelerimiz bu sudan faydalanabiliyor. Evlerimizin hepsinde hamam var. Küvetlerimiz var, termal kaplıca var. Otel konforunda ev rahatlığını sunuyoruz. İnsanlar sadece valizlerini alıp geliyor” diye konuştu.

“Doğunun kalkınması için güzel bir adım”

Elazığ’dan geldiğini ve iki devremülk aldığını aktaran Fethi Aydemir ise “Memnunuz. Eşimde romatizma var. İnşallah iyi gelecek. Doğunun kalkınması için ve aradaki ekonomik açığın kapanması açısından güzel bir adım olduğunu düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Hacı Güneş