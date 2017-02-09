İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Şahan, “Türkiye geneli yapılan huzur operasyonları kapsamında Çermik’te yapılan aramalarda polis ekiplerinin dikkati sayesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan M.R.Ç isimli şahıs ile Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan aranan D.Y. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere çıkarılmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıslar ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir” dedi.

Şahan, “Yapılan asayiş uygulamasında polis ekiplerinin takibi sayesinde durumundan şüphelenilerek kontrolleri yapılan M.E., A.A. ve S.G. isimli şahıslardan uyuşturucu olduğu tahmin edilen dara ağırlığı 9 gram gelen madde elde edilmiş, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” diye konuştu.

Hacı Güneş

