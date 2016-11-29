Başta kanser, otizim ve zeka geriliğinin temelinde iyot eksikliğinin yattığını açıklayan Prof. Dr. Melnicenko, “Türkiye iyot kullanımı açısından dünya ortalamasının çok gerisinde” dedi. Çözüm olarak iyotun tarımla kullanılması gerektiğini ve gıda zincirine dahil olmasını önerdi.

İstanbul’da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Kocatepe Salonu’nda düzenlenen “Bir damla İyotta Hayat Vardır” seminerine katılan Prof. Dr. Vasiliy Nikolovayevic Melnicenko, iyot eksikliğinin Çernobil felaketinin davetiye çıkardığı ağır hastalıklarla eş değer nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye 30 kat daha düşük

İyot eksikliğinin dünya genelinde en önemli üç problem arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Melnicenko, “ Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen üç probleminden biridir. Genel olarak Türk nüfusu 100 mg iyot kullanıyor.Gelişmiş ülkelerden biri olan Japonya ile kıyaslarsak, Japonlar ortalama olarak 3 bin mg iyot alıyorlar. Onun için dünyada en uzun ömürlü Japonlar ve en az hastalanan onlardır. Herkesin mutfağında bir zeka ürünü varsa bu Japonların keşfidir” dedi.

130 ülke mücadele ediyor

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 130 ülkenin iyot eksikliğiyle ilgili olarak mücadele eylem planlarını hayata geçirdiklerini aktaran Prof. Dr. Vasiliy Nikolovayevic Melnicenko, zeka geriliği ve diyabet gibi birçok hastalığın temelinde de iyot eksikliğinin yattığına dikkat çekti. Prof. Dr. Melnicenko, eksikliğin giderilmesi için günlük gıdaların içerisinde normal seviyede iyot bulundurulmasına bunun da tarımla mümkün olabileceğini açıkladı.

Avrupa 15 yıldır tarımla kullanıyor

Seminere katılan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rasime Ece de, iyot eksikliği denilince akla ilk olarak tuz geldiğini ancak tuz tüketiminin azaltılması açısından yapılan çalışmaların doğru anlatılmadığına bu yüzden iyot eksikliğinde artış yaşandığına dikkat çekti. Dr. Rasime Ece iyot eksikliğinin yol açtığı hastalıkları sıralayarak, “ Başta kanser, diyabet, obezite ,otizm, down sendromu, gibi ağır ve neredeyse tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sebebiyet verdiğini söyledi ve , " Dr. vasiliyi iyonize edilmiş iyotun mucididir.Tüm dünya kendisini tanıyor. Ancak bu kadar tanınan birisini Türkiye tanımıyor. Türkiye'de iyottan kaynaklanan bir çok hastalık var .İyot eksikliğini düzeltirsek sağlıklı ,mutlu, zeki bir kuşağa sahip oluruz. Avrupa'da gelişmiş ülkelerde 15 senedir bu tarımda kullanıliyor. Bunlardan Almanya ,Fransa, İspanya,İtalya, İngiltere, Romanya, Bulgaristan,Sırbistan,Beyaz Rusya,Rsuya Ukrayna ve ABD başında geliyor. Türkiye bu kadar yakınken halen başlamadık" dedi.

Belirtileri Nelerdir?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rasime Ece vatandaşların iyot eksikliğine karşı özellikle günde 6 adet ceviz ve sıklıkla balık tüketilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Rasime Ece yapılacak testler sonrasında vücutta iyot eksikliğinin ortaya çıkabileceğini ancak hızla kilo almak, sık sık yorgunluk hissi ve sabahları mutsuz uyanmanın bariz belirtiler arasında da yer aldığını söyledi. Dr. Rasime Ece şunları söyledi: “ Tüm bunların sebebi iyot eksikliği. Çünkü iyot eksikliği bütün organların çalışmasını engelliyor.Vücudumuzda troit bezinin Türkçe’deki karşılığı kalkan bezesidir. Kalkan, yani koruyucu demektir. Bugün koruyucu kalkanımız aç, iyot olmadığı için.”

Vatandaşlar bilmiyor

Seminere katılan vatandaşların ortak talebi ise ilaç kullanmadan gıdalarla iyot eksikliğinin giderilmesi oldu. Çoğu vatandaş ise iyot eksikliği ve yol açtığı olumsuz tablodan birhaber olduğunu dile getirdi. Şükriye Atagöz isimli ev hanımı da iyot eksikliğinden dolayı hipotroid hastası olduğunu dile getirerek; “ İyot eksikliğini önceden bilmiyordum. Kızım sağlıkçı olduğu için test yaptırdım. Her gün iyot eksikliğini bir ilaçla almaya çalışıyorum. İlaç almadan bunun üstesinden gelmek isterim tabiî ki de” dedi. Erkan Tan isimli vatandaş da; “ Uyot eksikliğini ilk kez duyuyorum” dedi. Mimar Eylem Özer ise iyot denilinde akla ilk olarak “tuz” geldiğini belirterek; “ Gerçekten iyot eksikliği hakkında bilgi sahibi değilim. Her yerde tuz tüketmeyin diyorlar ama” dedi.

İyot nedir?

İyot Yunanca "Mor" anlamına gelen kimyada bir element. Özellikle deniz suyunda bazı topraklarda, minerallerde ve bazı deniz ürünlerinde de bulunur. Element deniz suyunda seyrek bulunmasına rağmen kelp ve bazı başka deniz bitkileri iyodu bünyelerinde biriktirme yeteneğine sahiptirler. Bu sayede iyot gıda zincirine girer, ayrıca ucuz yoldan da saflaştırılabilir, ve ayrıca balıkta da bulunur.

Çernobil Faciası

Çernobil Reaktör Kazası, bir deney sırasında meydana gelen 20. yüzyılın ilk büyük nükleer kazasıdır. Ukrayna'nın Kiev iline bağlı Çernobil kentindeki Nükleer Güç Reaktörünün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986 günü erken saatlerde meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı 30 Nisan 1986 günü tüm dünya tarafından öğrenildi. Buna rağmen, facianın yarattığı yıkımın boyutları tartışmalı. Olayın etkilerine ilişkin olarak sürekli yeni raporlar yayımlanıyor, yeni araştırmalar yapılıyor ama kazanın tam olarak kaç kişinin ölümüne yol açtığı bile hala net değil. Resmi açıklamalara göre kazayla doğrudan bağlantılı olarak ilk aşamada 31 kişi öldü. Birleşmiş Milletler'e bağlı organizasyonlar olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kaza sonucu 4 bin kişinin öldüğünü belirtiyor.

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