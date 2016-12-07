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Cerrah, eski hastası tarafından defalarca bıçaklandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde eski hastası tarafından defalarca bıçaklanan doktor ağır yaralandı.

Cerrah, eski hastası tarafından defalarca bıçaklandı

07 Aralık 2016 16:30

Edinilen bilgiye göre, olay saat 13.30 sıralarında Aliağa Devlet Hastanesinde meydana geldi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Osman Saffet Doğanay'ın eski hastası olduğu öğrenilen D.T., hastane bahçesinde tartıştığı Doğanay'ı bıçakladı. Biri kalçasından, diğer üçü sağ bacağından olmak üzere dört bıçak darbesi alan doktor kanlar içerisinde kaldı. Op. Dr. Osman Saffet Doğanay olay sonrası hemen ameliyata alındı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, olayın ardından kaçan zanlı her yerde aranmaya başlandı.
Olayla ilgili açıklama yapan Aliağa Devlet Hastanesi yetkilileri, bıçaklayan şahsın iki yıl önce sinir hastalığı nedeniyle Dr. Osman Saffet Doğanay'a ameliyat olduğunu belirtti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.  

Nimet Ergün


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