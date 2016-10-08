Kahramanmaraşlı sanayici, işadamları ve sivil toplum temsilcileri ile yemekli toplantıda bir araya gelen Bakan Tüfenkçi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un selamlama konuşmasının ardından bir konuşma yaptı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Türkiye üzerine hesap yapan ve oyun kuranların 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’yü kendine maşa seçerek kullanmaya kalktığını söyledi. Milletin inanç ve dirayeti ile bu oyunun bozulduğunu belirten Tüfenkçi, "Bunun için başta Kahramanmaraşlılar olmak üzere bütün milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz, teşekkür ediyoruz. O gece siz sokaklara caddelere milli iradeye sahip çıkmasaydınız gerçekten bu ülkeyi kimlere peşkeş çekeceklerini nasıl bir iç savaş çıkartacaklarını tahmin bile edemezsiniz. Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına kulak vererek o gün o meydanları dolduranlar göğsünü o kurşunlara siper edenler gerçekten o oyunu bozdular ve bundan sonra Türkiye’ye birileri istikamet çizecekse inanın ki o istikameti o ekseni o gün tanklara göğsünü siper edenler çizecek. Ne bir Moody’s çizecek veya bir başka derecelendirme kuruluşu çizecek, sadece bu millete istikameti o gün o meydanları dolduran bu aziz millet çizecek onun için artık o tarihten sonra Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz Fetö terör örgütü ile bu mücadeleyi yaparken sizlere güveniyoruz. Biz Türkiye’ye hedef koyarken, örneğin Cumhurbaşkanımız 2023 hedeflerini koyarken sadece ve sadece sadece sizlere güvendi millete güvendi inşallah bizde bu hedefleri tutturmak için sizlerin önünü açacağız sizlerle birlikte koşacağız. Sizlerin önüne çıkan engelleri bir bir kaldıracağız. Teşvikse teşvik, ihracatsa ihracat, üretimse üretim; her ne gerekiyorsa birlikte yapacağız" dedi.

Yıllarca milletin manevi değerlerini ve inançlarını istismar ederek her bir bünyeye sızmış FETÖ ile mücadelenin ve kökünü kazımanın kolay olmayacağını da belirten Tüfenkçi, "Bu birimleri devletin organlarına teker teker bulup atmak o kadar kolay değil. Gizlileri var, kriptoları var. Gizleyenleri var başka başka perdelerin arkasına gizlenenleri var yine kafalarını başkalarına kiralayanlar var. Ama inşallah rabbimin de yardımıyla biz bunlarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz bu yapıya mensup olanlar o gece bu milletin parasıyla alınmış tankları topları f-16 lafı bu millete doğrultanlar hem adalete hem de gelip bu millete hesap verecekler. Ama biz bunları yaparken asla ve asla intikam duyguları ile hareket etmeyeceğiz. Hak hukuk çiğnemeden adalet terazisinden şaşmadan gerçekten bir cerrah titizliği ile bunların hesap vermelerini sağlayacağız. Kurunun yanında yaşın da yanmasına izin vermeyeceğiz. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi biz 17-25 aralıktan sonra bu yapıyla irtibatını koparmayanların üzerine elbette ki gideceğiz ve gitmeye de devam edeceğiz. Bizim derdimiz kişilerle şirketlerle de değil. Biz şirketlerin bu milletin malı olduğuna inanıyoruz. Ve dolayısıyla bu şirketlerin hayatiyetinin devam etmesi için daha önce atanan kayyumları iptal ederek, TMSF’ye devrettik. Neden devrettik? Daha profesyonel ekipler tarafından yönetilsin diye devrettik. Bunlar zamanı gelince birer birer satılacak ve Türkiye Ekonomisine kazandırılmış olacak. Şimdi biraz zaman geçtikten sonra birileri toplumun kafasını karıştırmaya çalışıyorlar birkaç yanlış örnekle mağdur edebiyatı yapıp mağdur kitleler oluştuğunu iddia ediyorlar. En büyük mağdur bu millet bu devlettir” dedi.

"BU KADAR KISA BİR SÜREDE EKONOMİYİ TİCARETİ MİLLET TOPARLADI"

15 Temmuz darbe kalkışmasını ve sonrasını değerlendiren Bakan Tüfenkçi, sözlerine şöyle sürdürdü:

“15 Temmuzdan sonra bu milletin ne hale geldiğini gördünüz. Devletin yurtdışında ki itibarının ne hale geldiğini gördünüz ticaretimizin nasıl aksadığını gördünüz ve biz bu ticaretin tekrardan eski haline getirmek için gece gündüz nasıl çalıştığımızı gördünüz. Allah’a hamt olsun ki kısa zamanda toparladık. Bu kadar kısa bir sürede ekonomiyi ticareti siz toparladınız, millet toparladı. Sabaha kadar meydanlarda nöbet tutanlar meydanlarda göğüslerini kurşunlara siper edenler 16 Temmuz sabahı dükkanlarını açtı fabrikalarını iş yerlerini açtı normal bir ticaretin yapılmasını sağladı ithalat, ihracat ve para transferini gerçekleştirdi dolayısıyla ekonomide bir aksama gerçekleşmesin diye gece gündüz çalıştılar. 16 Temmuz’da 2.5 milyar dolar tasarrufunu döviz karşısında TL düşmesin diye piyasaya enjekte etti. Dolayısıyla bu millet hem ekonomiye hem de demokrasiye sahip çıktı. Bakınız yine birkaç ile yine yanlışlar yapılmış olabilir, bu yanlışların düzeltilmesi için gerekli mekanizmaları gerek valiliklerde gerek Başbakanlıkla oluşturduk. Buralarda itiraz mekanizmalarını sınırlı da tutmadık, süre de koymadık. Ne zaman ben mağdur oldum diyen varsa başvurup tekrar tekrar inceleyebilir ve o yanlışlıkları düzeltebiliriz. Bir takım mağduriyetler oluşuyor. Ama fetö ile mücadeleyi bırakın gibi söylemlere bizim itibar etmememiz lazım. Adaletten şaşmayacağız ama mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Bakınız daha dün Fetö ’ye mensup bir ülke imamın eşyaları derince limanından İngiltere’ye konteyner içerisinde kaçırılmaya çalışılırken gümrüklerimizin titiz çalışması neticesinde gümrük muhafaza ekiplerimizce baktık ki bu yapıya mensup bir adamın eşyalarını İngiltere’ye kaçırmaya çalışıyorlar. Baktığınız zaman dokümanlar örgütsel dokümanlar eski eşyalar bu örgüte ait planlar toplantı yerleri yakaladık. Baktığın zaman bu insanı tanıyanlar belki masum diyebilir ama örgütün tam göbeğinde dolaysıyla o yüzden zor diyoruz. Adamların rengi yok, kokusu yok, kalıbı yok. Her kalıba girebilen insanlar. Şimdi Terörle mücadele ekipleri tarafından körfez savcılığı ekibinde bu soruşturma yürüyor. Bu mücadele sadece 1 2 ayla değil arkadaşlar uzun süre bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Biz PKK terör örgütü ile yıllarca mücadele ettik. Bir yandan diğer terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bir yandan da ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Ekonomiyi büyütmeye çalışıyoruz insanımıza iş aş bulmaya çalışıyoruz. Onun için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve yeni teşvikleri açıklıyoruz. 15 Temmuz’dan önce sayın Başbakanımız size bu teşvik paketlerini kamu oyuna açıklamıştı daha bunun uygulamaları başlamadan bu hain girişimle baş başa kaldık deyim yerindeyse şeytan taşlamaktan Kabe’yi ziyaret edemiyoruz. Ne zaman hızlanmaya başlasak bir yerlerden müdahaleler bir yerden taş koymalar başlıyor, ya o terör örgütü ya diğer terör örgütünü kullanıyorlar amaçları aman Türkiye bölgesinde dünyada lider olmasın diye. Bütün bunlara inat biz büyümeye devam edeceğiz. Bunlara inat biz bölgede lider olacağız ve 2023 de ilk 10 ekonominin arasına gireceğiz. Biz bunu söylerken ekonomide ne yaptığımızı ve nasıl hareket ettiğimizi biliyoruz. Sizlerle beraber bu kararları veriyoruz. Daha 2 gün önce Başbakanımız 9. Sanayi şurasında sabahtan akşama kadar Saat 10’dan akşam 9’a kadar iş adamlarımızla sanayicilerimizle borsa başkanlarımızla beraberdi. 81 ilin sorularını dinledi tek tek not aldı ilgili bakanlıklara görev verdi bu neyi gösteriyor, bu şunu gösterir arkadaşlar biz bu yola sizlerle çıktık sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. ”