Yaklaşık iki yıldır İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Psikiyatri bölümünde tedavi gören polis memuru Hakan A., muayene için geldiği hastanede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tedavisini yürüten doktorunun, "Hastaneye yatman gerekiyor, tedavine yatarak devam etmelisin" demesi üzerine çılgına dönen polis memuru, hastaneyi birbirine kattı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Geri Hizmetler biriminde görevli olduğu öğrenilen Hakan A. arkadaşından aldığı silahla kendini hastanede odasına kapatarak intihar girişiminde bulundu. Bunun üzerine güvenlik ekipleri, psikiyatri bölümünü boşaltarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşlarını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Özel Harekat Polislerini de olay yerine gelerek ikna çabalarına katıldığı öğrenildi.

Uzun süren ikna çabalarının sonuç vermesi ile birlikte 32 yaşındaki polis memuru Hakan A. silahını meslektaşlarına vererek teslim oldu. Polis memuru Hakan A. ambulansla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Hakan A.'nın tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

Mehmet Altunışık

