Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Şehit Duran Mahallesi yakınlarında Seyhan Nehri kıyısında gezen bir kişi, suda hareketsiz halde yüzüstü duran bir şahsın olduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler şahsın çıkartılması için Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı nehirden çıkardı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken şahsın Asaf Kiraz (54) olduğu belirlendi. Polis inceleme yaparken çevredeki vatandaşlar da cesedi film izler gibi izledi. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı genç herkes nehir kenarında meraklı gözlerle cesedin çıkarılmasını izledi.

Polisin incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe