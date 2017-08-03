Cesedi Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında 17 gün sonra bulundu

16 Temmuz Pazar günü Kocaeli'nde bulunan İzmit Seka Park Marina'dan kendilerine ait küçük tekne ile denize açılan 2'si çocuk 5 kişi, Marina açıklarında teknenin alabora olması neticesinde körfezin sularına gömülmüştü. Olayı fark eden diğer vatandaşlar 4 kişiyi denizden çıkartmış ancak, Hakan Uzel adlı şahıs sularda kaybolmuştu. Ardından şahsın bulunması için arama başlatılmış, ancak bir türlü bulunamamıştı.

Olaydan 17 gün sonra Uzel'in cesedi Osmangazi Köprüsü'nün Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek Köyü tarafındaki ayaklarında bulundu. Olayı öğrenerek bölgeye gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri tarafından denizden çıkartılan şahıs otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi Morguna getirildi. Uzel'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Saim Çotuk