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Cesedi Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında 17 gün sonra bulundu

İzmit Seka Park Marina açıklarında 17 gün önce batan küçük teknede bulunan ve denizde kaybolan şahsın cansız bedeni Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek köyü tarafında Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında bulundu.

Cesedi Osmangazi Köprüsünün ayaklarında 17 gün sonra bulundu

03 Ağustos 2017 09:52

16 Temmuz Pazar günü Kocaeli'nde bulunan İzmit Seka Park Marina'dan kendilerine ait küçük tekne ile denize açılan 2'si çocuk 5 kişi, Marina açıklarında teknenin alabora olması neticesinde körfezin sularına gömülmüştü. Olayı fark eden diğer vatandaşlar 4 kişiyi denizden çıkartmış ancak, Hakan Uzel adlı şahıs sularda kaybolmuştu. Ardından şahsın bulunması için arama başlatılmış, ancak bir türlü bulunamamıştı.

Olaydan 17 gün sonra Uzel'in cesedi Osmangazi Köprüsü'nün Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek Köyü tarafındaki ayaklarında bulundu. Olayı öğrenerek bölgeye gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri tarafından denizden çıkartılan şahıs otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi Morguna getirildi. Uzel'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 

Saim Çotuk

Etiketler: ceset, osmangazi köprüsü


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