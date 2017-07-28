'Cesedimi barajdan bulursunuz' dedi, ekipler ceset aradı

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde-Merkeze bağlı Sazlıca kasabasında meydana geldi. 22 yaşındaki Berat Ç. 12 yaşındaki kardeşi ile motor yüzünden kavağa edince sinirlendi. İddiaya göre, evdeki ablasına ‘‘Motosiklet ile Akkaya barajına atlayacağım, cesedim ile motoru barajdan alırsınız.’’ diyerek evden çıktı. Ablası kardeşinin bu sözlerini üzerine durumu Polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, polis ve 112 acil sağlık ekipleri Akkaya barajına giderek barajda ceset aramaya başladı. Barajda ceset aramaları olumsuz sonuçlanırken, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri Berat Ç.’nin barajın yanında bulunan mağaraya girebilme ihtimaline karşı mağara içerisinde ve çevresinde de aramaya yaptı. Yaklaşık 1 saat süren neticesinde ekipler bir sonuca ulaşamadı. Gelen ihbar üzerine ekipler, Sazlıca kasabasına giderek kayıp olan Berat Ç.’ye kasabadaki evlerinde ulaştı.

Ailesine teslim edilen Berat Ç.'nin daha önce de bu şekilde sözler kullanarak evden kaçtığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mücahit Bilgi