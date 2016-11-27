Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Büyüktaş kırsal mahallesinde Cuma günü saat 16.00’da düştüğü sondaj kuyusundaki cesedi ekiplerin 30 saat süren çalışmasının ardından ertesi gece saat 23.00’de çıkartılan 6 yaşındaki Sümeyye Kübra'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracıyla kuyuya düştüğü köyüne götürülen küçük kız, gözyaşları içerisinde defnedildi. Cenaze namazına kızın babası Mehmet Demir ve yakınları katıldı. Baba Demir, kızının tabutunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Halime Demir de mezarlığa gelerek kızını gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı.

Küçük kız Cuma günü sondaj kuyusuna düştü

Olay, Cuma günü saat 16.00’da Akçakale'ye bağlı Büyüktaş kırsal mahallesinde yaşanmıştı. Sulama için evlerinin önünde açılan sondaj kuyusuna düşen 6 yaşındaki Sümeyye Kübra'nın cesedi, ekiplerin 30 saat süren çalışmasının ardından çıkarılabildi.

Ekipler zamanla yarıştı

Cuma günü saat 16 sıralarında evlerin önünde oynarken sulama için açılan sondaj kuyusuna düşen çocuğu kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Yaklaşık 25 metrelik sondaj kuyusunun 12’nci metresinde sıkışıp kalan kızı kuyunun ağzından çıkaramayan AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla kuyunun yan tarafını kazdırdı. Yaklaşık 10 metre kazan ekipler, küçük kızın bulunduğu noktaya ulaştı. Delici ile sert toprağı kazan ekipler, kepçe yardımıyla toprağı çıkartıp çalışmaya devam etti. Yorulan ekiplerin yerine yenileri devam ederken, çalışmaları izleyen kızın ailesi ve vatandaşlar ise küçük kızdan gelecek sevindirici bir haber bekledi.

Umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, gece saat 23.00 sıralarında küçük kızın bulunduğu noktaya ulaştı. Delici ve kırıcı yardımıyla sondaj kuyusunun etrafındaki sert toprağı alan ekipler, küçük kızın cesedini sıkıştığı yerden çıkarttı. Torbaya konulan ceset, görevlinin kucağında kepçenin ağzına alınarak yukarı çıkarıldı.

Mehmet Dikeç