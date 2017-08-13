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Ceset kokusu mahalleyi sardı

Denizli'de yalnız yaşayan bir kişi, yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine girilen evinde ölü bulundu.

Ceset kokusu mahalleyi sardı

13 Ağustos 2017 20:58

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topraklık Caddesi 32 numaralı apartmanın beşinci katından kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kapının kilitli olması nedeniyle eve itfaiye ekiplerinin yardımıyla girildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede, şahsın henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yeri polis inceleme ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin evde tek başına yaşayan Yusuf Kalkan’a (40), ait olduğunu, 3 gün önce öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kalkan’ın cesedi, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirildi. Ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: ceset, Denizli


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