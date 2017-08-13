Çeşit arttı kalite düştü

Bir ayakkabı mağazasında müdür olarak görev yapan Sefer Kuş, sektördeki çeşitliliğinin son yıllarda çok fazla arttığını anlattı. Kuş, ayakkabı piyasasında her geçen sene çeşit sayısının artması ise kaliteli mal sayısını düşürürken vatandaşları ise günlük modaya uygun alışveriş yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Sefer Kuş, 5 sene öncesine kadar vatandaşların ayakkabı seçiminde kaliteye önem verdiğini belirterek, bugün ise böyle bir şeyden söz edilemeyeceğini aktardı. İnternet üzerinden satışların da bu durumun oluşmasına zemin hazırladığını vurgulayan Kuş, “Ayakkabı seçiminde sağlık da kesinlikle ön planda değil. Şuan vatandaşların tercihi tamamen günlük moda üzerinden dönüyor. Birkaç yıl öncesi ile bugün arasında ciddi farklılar var. Ayakkabıda kalite çok önemli bir etmen, ancak bugün çoğu vatandaşımız bunu gözardı ediyor” şeklinde konuştu.

Şuan bayan ve erkek ayakkabılarında bir çok modelin yoğun talep gördüğünü belirten Sefer Kuş, piyasadaki hareketlilik hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bayan ayakkabılarına baktığımızda, bu sene tek bantlı ayakkabılar ön planda. Kalın topuklu olsun ince topuklu olsun hepsine ciddi bir talep var. Genç kızlar için airmax dediğimiz tabanlar popüler. Düz sandaletler yine aranan modellerden birisi. Erkekler ayakkabılarında ise beyaz tabanlı ayakkabılar, vatandaşlarımızın ilk seçeneği olarak ön plana çıkıyor.”

Murathan Yıldırım